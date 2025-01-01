俄羅斯猛轟烏克蘭能源系統 義大利撥款援助反制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬1日專電）俄羅斯日前在耶誕節對烏克蘭發動攻擊並猛轟能源基礎設施，義大利在新年向烏克蘭寒冬送暖，義大利外交部宣布，撥款1300萬歐元（約新台幣4億4000萬）作為支持烏克蘭能源系統的基金。

路透社日前報導，俄羅斯在12月25日早上以巡弋飛彈和彈道飛彈襲擊烏克蘭東部地區的能源系統與城市。烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在臉書（Facebook）上說，俄羅斯「猛烈攻擊能源部」，輸電系統營運商已對電力供應實施限制，把衝擊降到最低。

義大利外交部12月31日發布新聞稿指出，在義國副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）建議下，義大利已撥出最新一筆援烏基金，鑒於烏克蘭能源基礎設施遭受攻擊的情況加劇，此措施具重要意義，可幫助烏克蘭修復在衝突中受損的能源系統。

義大利外交部指出，在單一國家捐款中，義大利是對烏克蘭做出最重要貢獻的國家之一，這筆最新款項將用以穩定烏克蘭電力供應系統，幫助數百萬受戰爭影響的烏克蘭人度過最困難的時期。

義大利外交部表示，透過再度捐款，義大利擬重申對烏克蘭能源部門韌性的長期支持，同時展望2025年7月羅馬將舉辦的「烏克蘭重建會議」，義大利特別在烏克蘭能源基礎設施遭受重擊的關鍵時刻，承諾提供這筆支援基金，以幫助烏克蘭及時購買恢復能源供應的設備。

義大利外交部表示，甚至在俄羅斯最新一波強烈襲擊之前，烏克蘭能源部門在2024年已陸續遭到嚴重破壞，使烏克蘭更迫切需要國際支持。義大利的捐款象徵來自全球的團結力量，並凸顯資助烏克蘭恢復能源系統，具有無可爭議的優先性。（編輯：唐佩君）1140101