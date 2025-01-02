捷克總統強調今年國會選舉重要性 籲加入歐元區

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（中央社記者劉郁葶布拉格1日專電）捷克總統帕維爾在新年演說中，提到2025年捷克舉行國會選舉的重要性，並指出，這將影響捷克發展，期待下屆政府確保國家維持安全與自由。他還重申對採用歐元的支持，表示這將有助於國家未來繁榮。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）1日在長達十分鐘的新年演說中展望未來，他能理解許多人因世界上持續進行的戰爭感到厭倦，因過去幾年急劇上升的生活成本而充滿擔憂。

然而，帕維爾認為，捷克的情形並不像「那些刻意散播的負面情緒所描繪的那麼糟糕」。他強調，「相反的，我們受到北約強大的安全網與多項國際保障的保護。我們的觀點和立場在國際上得到關注和尊重。」

帕維爾說：「儘管我們在某些經濟領域長期落後，且實際工資增長緩慢，但我們國家的整體經濟狀況還不錯。即使我們在幾年內無法達到德國的工資水平，但如果我們像德國一樣使用歐元，這將促進我們的未來繁榮發展。」

此外，帕維爾也點出，捷克有四分之一的人，生活在經濟與社會處於弱勢的地區，因此縮小地區間的差距是需要應對的挑戰之一，並幫助公民找到良好住房、工作、醫療或學校。

帕維爾也提到：「我們正逐漸失去彼此交談、傾聽和思考他人觀點的能力」，並批評政治演講日益淪為行銷口號的趨勢。

帕維爾表示，「和平」對於經歷過戰爭的他來說意義重大，但如今已經成為一種操控工具。他強調：「所有理性的人都希望生活在和平中，和平絕不是讓我們分裂的東西。」

帕維爾強調，「這次選舉至關重要。它將決定國家所面臨的重要問題，是否能解決、如何被解決。同時也將決定這些問題是否會透過謙遜、誠實和長遠的方式解決，還是僅僅為了獲得短期聲望而處理。」

他認為，下屆政府必須確保國家維持安全、自由，確保法律的執行力，並提供公平的生活與經濟環境。

帕維爾說：「希望我們每個人都能意識到自己選票的重要性。希望我們能超越『自由派』、『民族派』或『保守派』等標籤，因為真正重要的是具體的政治解決方案與決策。」

帕維爾也承諾，在選舉年他將更關注能改善生活的重要議題，並與專家和相關人士合作，藉由訪問各地區獲得經驗與見解。他表示，期待藉此創造政黨間基於事實的辯論空間，減少半真半假的訊息、有意的誤導與對競爭者的空洞指責。

帕維爾還強調民主的重要性，呼籲公民珍惜自由，「不要將對當前生活狀況的不滿與民主價值混為一談。」

帕維爾說，2025年特別重要，因為將展示歐盟中的兩大國家—德國與法國的未來方向，同時也將看到美國新政府的政策對歐洲經濟造成影響，中東地區也將發生變化。他強調，捷克與歐洲需要積極應對這些全球變化。（編輯：陳承功）1140102