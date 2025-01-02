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紐奧良衝撞人群事件 拜登：犯嫌受IS啟發

2025/1/2 10:49
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（中央社大衛營1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，根據聯邦調查局，在紐奧良用皮卡車衝撞慶祝跨年人群的犯嫌賈巴（Shamsud-Din Jabbar）在犯案前數小時，曾發布「表明他受到伊斯蘭國啟發」的影片。

法新社報導，拜登表示：「聯邦調查局（FBI）還向我報告，發生攻擊前幾小時，他（賈巴）在社群媒體上發布影片，表明他受到伊斯蘭國（IS）啟發。」這起皮卡車惡意衝撞人群事件，至少造成15死。

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拜登也表示，當局正在調查紐奧良皮卡車衝撞事件與一輛特斯拉電動皮卡Cybertruck在拉斯維加斯川普國際飯店（Trump International Hotel）外爆炸事件之間，「任何可能的關連」。這起爆炸造成至少1死7傷。

拜登對記者表示，執法部門正在調查特斯拉電動皮卡爆炸事件，「包括是否與紐奧良攻擊事件有任何可能的關連」。他補充說：「到目前為止，尚無相關新進展可報告。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140102

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拜登
特斯拉Cybertruck在川普飯店外爆炸 至少1死7傷紐奧良皮卡車撞人群10死35傷 拜登與川普雙雙譴責
賈巴
紐奧良皮卡車衝撞人群10死疑為恐攻 42歲嫌車內發現伊斯蘭國旗幟
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