全美諾羅病毒疫情升溫 12月郵輪近900人染疫

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國全國公共電台（NPR）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，2024年12月郵輪上近900人感染諾羅病毒，染疫人次與嚴重程度均呈現上升趨勢。

2024年，郵輪總計爆發了16起疫情，包括由諾羅病毒、沙門氏菌、大腸桿菌或其他不明病原體引發的腸胃道症狀，如腹瀉及嘔吐。這是12年來爆發最多起的郵輪疫情。

其中5起發生在去年12月。最近一起涉及英國郵輪「瑪麗皇后二號」（Queen Mary 2），近13%的乘客與超過5%的船員感染。

全美各地諾羅病毒病例正在激增。諾羅病毒是一種迅速傳播的病毒，常因鮮食或水遭到帶有感染者糞便或嘔吐物的微粒污染而傳播，也可透過表面接觸或人與人接觸傳染，多發生在醫院、餐廳及長照機構等場所。

根據疾管中心數據，去年12月5日當週已通報91例疑似或確診諾羅病毒病例，這個數字高於2012年以來前幾季同期報告的數字。上述數據來自向疾管中心全國疫情通報系統（National Outbreak Reporting System）通報的14個州。

疾管中心估計每年約有2500起諾羅病毒疫情，通常在冬季較為常見。目前還不清楚為何疫情在冬季較普遍，但科學家推測，這可能是因為人們在室內共處的時間較多。

年幼孩童及年長者因嚴重脫水而面臨較高風險；諾羅病毒每年導致約46萬5000人次赴急診就醫，主要是年幼孩童。

這種疾病通常透過直接接觸傳播，例如共用食物或餐具。疾管中心建議民眾勤洗手，特別是處理食物或接觸孩童、年長者或免疫力較弱的族群時。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140102