賭城爆炸案死亡凶嫌為現役軍人 遺體頭部有槍傷

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（中央社拉斯維加斯2日綜合外電報導）一輛特斯拉電動皮卡昨天在美國拉斯維加斯的川普飯店外爆炸，車內駕駛當場喪命。執法人員稱死者為現役軍人利弗斯伯格，且爆炸前頭部曾中彈，據信是他自己開的槍。

一輛特斯拉（Tesla）Cybertruck昨天停靠在拉斯維加斯（Las Vegas）的川普國際飯店（Trump International Hotel）正門前，接著發生「劇烈爆炸」，這起事件還造成7人輕傷。

英國廣播公司（BBC）報導，執法人員已經證實，租下這輛Cybertruck的男子是美國特種部隊現役軍人。根據拉斯維加斯警方，此人名叫利弗斯伯格（Matthew Livelsberger），今年37歲，來自科羅拉多州。

警方表示，他們相當肯定利弗斯伯格跟車上發現的遺體是同一人，但仍在等候DNA鑑定。拉斯維加斯警察首長麥馬希爾（Kevin McMahill）指出，死者遺體嚴重燒焦，難以辨識，其頭部有槍傷，據信是他自己開的槍。

法新社報導，調查人員視本案可能為恐怖主義行徑，但聯邦調查局（FBI）特別幹員伊凡斯（Spencer Evans）告訴記者：「目前還不清楚作案動機。」

根據美聯社引述的美國陸軍聲明，利弗斯伯格服役於俗稱「綠扁帽」（Green Berets）、訓練精良的美國陸軍特種部隊，這支部隊致力於訓練夥伴及打擊海外恐怖主義。

利弗斯伯格自2006年起在陸軍服役並逐步晉升，他長期執行海外任務，兩度被派赴阿富汗，並前往烏克蘭、塔吉克、喬治亞、剛果等地，曾獲頒兩枚銅星勳章、一枚戰鬥步兵徽章及一枚陸軍表揚獎章。根據陸軍聲明，利弗斯伯格是在休假期間死亡。

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昨天在紐奧良市（New Orleans）也發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。FBI今天表示，拉斯維加斯爆炸案和紐奧良衝撞事件看似並無關聯。

利弗斯伯格與紐奧良案的凶嫌賈巴（Shamsud-Din Jabbar）都曾在北卡羅來納州舊名布拉格堡（Fort Bragg）、現稱自由堡（Fort Liberty）的基地服役。然而一名執法人員告訴美聯社，這兩人在基地的任務沒有重疊。（譯者：楊昭彥）1140103