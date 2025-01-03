以色列證實去年9月突襲敘利亞 摧毀地下飛彈工廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列軍方今天證實，去年9月派遣逾100名突擊隊員以直升機空降敘利亞境內，摧毀一座伊朗資助的地下飛彈工廠。

法新社報導，以色列軍方很少對其在敘利亞內部的行動發表評論，今天發表聲明表示，去年9月8日的突襲行動出動了100多名突擊隊員，他們摧毀了這座位於地中海沿岸附近馬西亞夫（Masyaf）地區的飛彈工廠。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）當時報導，有27人在這場突襲行動中喪命。以色列軍方沒有透露任何傷亡人數。

自敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列已在敘利亞境內執行數百次的突擊行動，主要打擊與伊朗有關的目標。

以軍在今天發布的聲明中說，這座位於馬西亞夫的地下工廠「具有先進的裝配線，目的在製造精準導引飛彈與遠程火箭彈」，提供給黎巴嫩真主黨（Hezbollah）以及「中東地區內的其他伊朗恐怖代理人」。

以軍表示，「在飛機、噴射戰鬥機與海軍船艦的火力與情資蒐集支援下」，突擊隊以直升機空降敘利亞境內。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，這起突襲行動凸顯以色列在任何地方執行軍事行動捍衛國家的決心。

尼坦雅胡在聲明中說：「這是我們對伊朗領導的「抵抗軸心」試圖武裝自己以傷害我們所採取的最重要反制行動之一，這展現了我們在任何地方採取行動以保護自己的決心與勇氣。」

以軍發言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校指出：「這座精準導引飛彈工廠是挖掘馬西亞夫地區一座山的山腰地下建造而成。事實上，製造精準導引飛彈與地對地飛彈的零件，大多數是取自伊朗。」

修夏尼又說，這座工廠的產能一年能製造數以百計的飛彈。

敘利亞人權瞭望台組織表示，這座工廠是由伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）建造並受其監督。德黑蘭當時譴責以軍這起攻擊是「犯罪攻擊」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140103