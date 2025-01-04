通膨加劇 波蘭最低工資首度超過美國聯邦最低工資

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（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波蘭媒體報導，波蘭最低工資2025年1月1日起上調至每小時稅前30.5茲羅提（約7.35美元，242新台幣），首次超越美國的聯邦最低工資（每小時7.25美元，約239新台幣）。

波蘭獨立英文媒體波蘭筆記（Note From Poland）報導，波蘭最低工資的調整通常在每年1月1日進行，如果通膨超過5%，也可能在年中加以調整。此次上調幅度較2024年7月以來成長約8.5%，比前一年成長10.1%。

根據波蘭政府估算，此次最低工資上調將惠及超過300萬名工人，然而也將增加企業的運營成本，中小企業需額外支付118億茲羅提（約新台幣933億元），大型企業需支付32億茲羅提（約新台幣253億元）。

波蘭的最低月薪同樣調升至稅前4666茲羅提（約台幣3萬6900元），較去年年底增加8.5%，與2024年初相比則增加10%。波蘭八月工會組織（Sierpień 80）稱為工人的勝利，但提醒要謹慎比較波美兩國的工資數據，因為生活成本存在顯著差異。

過去幾年，波蘭最低工資的穩步成長得益於經濟的穩健發展。然而，自新冠疫情以及俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，波蘭政府面臨通膨飆升的挑戰。2023年2月，波蘭的通膨率達到18.4%的高峰，推升2024年最低工資較前一年同期上調21.5%的新高紀錄。

雖然之後通膨率顯著下降，但波蘭的通膨水準仍是歐盟較高的國家之一。

相比之下，美國各州的最低工資標準差異較大。雖然20個州的最低工資維持在每小時7.25美元的聯邦水準，但其他州的工資水準更高，最高達到哥倫比亞特區的每小時17.5美元（約台幣580元）。

波蘭此次最低工資的調整，凸顯了其在經濟成長與保障工人生活之間的平衡。然而，如何減少通膨對工人實際收入的侵蝕，仍是未來的挑戰。（編輯：高照芬）1140104