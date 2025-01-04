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預防禽流感 美國宣布撥款100億元因應

2025/1/4 18:57
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）即將卸任的美國總統拜登政府今天宣布，將在總統當選人川普上任前撥款3.06億美元（新台幣100.76億元），加強美國的禽流感因應措施。

法新社報導，新資金將用來支援國家、州和地方的防範和監測計畫，以及針對H5N1病毒尚待研發的醫療對策研究。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）在聲明中說：「雖然對人類的風險仍然很低，但我們一直防患於未然」、「做好因應是維護美國人健康和國家安全的關鍵。」

自2024年初以來，美國已通報66例人類罹患禽流感病例，但專家認為實際數據或許更高，因可能沒有發現照料牛隻和家禽工作者的感染病例。

雖然尚未發現病毒人傳人，但是動物傳人的禽流感數量已引起科學家的關注，因禽流感可能與季節性流感結合，變異成更具傳播性的形式，可能引發致命的大流行。

而拜登宣布撥款之際，各方也關切即將上任的川普政府將如何處理這個威脅。

川普最近告訴「時代雜誌」（TIME），他將廢除拜登主政時所設立的「流行病防範和因應政策辦公室」（Office of Pandemic Preparedness and Response Policy），儘管目前還不清楚他是否有權這樣做，因為辦公室是由國會設立。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140104

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川普
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