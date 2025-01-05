奧地利總理辭職 德媒分析：未來兩套劇本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林5日專電）奧地利總理內哈默昨晚宣布辭去總理與人民黨黨魁職位。德媒分析，人民黨可能推憲法部長艾茲達德勒接任看守內閣，並推動提前大選；另一方案則是前總理庫爾茨回歸，帶領人民黨轉向與極右翼政黨合作。

奧地利去年9月大選後陷政治僵局，極右翼奧地利自由黨（FPÖ）獲29%選票成為國會第一大黨，然而主流政黨皆拒絕與自由黨組閣。

去年11月初，第二大黨人民黨（ÖVP）與第三大黨社民黨（SPÖ）啟動組閣談判，邀請自由派小黨「新奧地利與自由論壇」（NEOS）加入，希望就各項政策議題達成共識、組成三黨聯合內閣。

日前「新奧地利與自由論壇」宣布退出，由主要兩黨續談組閣事宜。1月4日晚間，人民黨主席、奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）投下震撼彈，在新一輪談判破局後，宣布辭去黨魁與總理職位。

綜合德語媒體報導，破局主因在於財政政策。當前奧地利正面臨嚴重預算赤字與經濟衰退，若持續惡化恐觸發歐盟「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure, EDP），必須在時限內向歐盟提交「財政整頓計畫」。

為解決預算赤字問題，中間偏左的社民黨希望透過對富人加徵財產稅與遺產稅來填補財政缺口，遭持經濟自由主義、中間偏右的人民黨強烈反對，認為此舉將損害企業與國家競爭力。

人民黨籍內哈默昨日晚間在X發布聲明表示，「不會簽署任何對經濟、競爭力與生產力有害的政策方案」；社民黨領導人巴布勒（Andreas Babler）則發文抨擊人民黨是「超級富豪的附庸」。

雖與社民黨談判破裂，內哈默同時強調，他不支持人民黨與極端主義政黨合作，表示對抗極端勢力是從政以來堅守的信念，望成為政治中間路線（Centrism）的重要力量。

明鏡週刊（Der Spiegel）分析，此次內哈默在談判中確受到來自黨內親商與保守派壓力，他們更希望與經濟政策路線相近的極右翼奧地利自由黨合作，而不是社民黨。指出「與黨內保守派意見相左」，是內哈默請辭黨主席與總理的主因。

內哈默宣布辭職後，南德日報（Süddeutsche Zeitung）引述奧地利媒體消息，推測人民黨內目前的兩套劇本，一是由目前擔任歐盟與憲法部部長的艾茲達德勒（Karoline Edtstadler）接任看守內閣，並向總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）提請解散國會，重新舉行大選。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第二套劇本則可能迎來奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）的回歸。庫爾茨為奧地利歷史上最年經的總理，於2017年至2021年間兩度執政，2021年因涉貪下台後，辭去所有政治職務。

南德日報分析，庫爾茨擔任總理期間曾多次與極右翼自由黨合作，若庫爾茨重回政壇接任人民黨主席，將改變內哈默主政時期不願與極右翼同流的路線，促成人民黨與自由黨組成新的聯合政府。（編輯：陳承功）1140105