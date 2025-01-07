英國及北歐運用AI 監測水下基礎設施與俄影子艦隊

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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）由英國主導的歐洲10國遠征軍聯合部隊（JEF）上週啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，在波羅的海、英吉利海峽等戰略關鍵水域運用人工智慧（AI）等先進技術監測水下基礎設施、執行威脅預警通報。

俄羅斯、中國在波羅的海及北極圈水域的活動持續引發關注。俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，屢傳俄、中船艇所行經水域出現海底電纜或天然氣管線遭損壞情事；俄方用以規避國際貿易制裁的「影子艦隊」則因缺乏透明問責機制，影響跨國安全管控。許多專家指出，毀損水下基礎設施是灰色地帶衝突、混合戰手法之一。

JEF由英國、冰島、丹麥、挪威、荷蘭、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、瑞典和芬蘭等10國組成。2022年後，隨著俄羅斯威脅升高、芬蘭與瑞典相繼加入北大西洋公約組織（NATO），如今所有JEF成員國都是北約成員。

英國國防部6日表示，「北歐看守」去年夏天首度實測後，接著秋天在JEF的「聯合保衛者」（Joint Protector）大型演訓期間再度驗證。隨著去年12月25日連通芬蘭和愛沙尼亞的海底電纜Estlink2遭毀損，JEF今年1月初啟動「北歐看守」。芬蘭政府研判，肇事船舶為俄羅斯影子艦隊油輪。

「北歐看守」劃設22個監測區，涵蓋英吉利海峽、北海、波羅的海，以及波羅的海以北、丹麥與瑞典之間的喀得加海峽（Kattegat）等水域，由位於英格蘭、所有成員國皆派員進駐的JEF總部監控。

監測系統運用AI分析大量資料，來源包括船舶自動識別系統（AIS），以及預先建立並持續更新的俄羅斯影子艦隊船舶資料庫。

英國國防部指出，一旦指認出俄羅斯影子艦隊船舶或其他潛在威脅，系統將對相關標的執行即時監控並即刻通報，示警所有JEF成員及其他北約盟友。

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英國國防大臣希利（John Healey）表示，「北歐看守」將有助同時防範蓄意破壞、以及極度疏忽導致過失的行為。透過善用AI，此一由英方主導的系統賦予各國前所未見能力，可在不需投入龐大資源的情況下，監測大面積海域。

JEF成員6日並就Estlink2事件發布聯合聲明，除了讚揚芬蘭和愛沙尼亞的「果決」反應，也重申JEF對協助各成員國及北約盟友捍衛共享利益和區域安全穩定的決心。（編輯：韋樞）1140107