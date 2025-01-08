川普控北約盟國付出太少 稱軍費占GDP比重應達5%

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（中央社佛州棕櫚灘7日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天力促北大西洋公約組織（NATO）成員國將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的5%，凸顯他一貫主張，即盟國付出太少卻能換取美方保護。

法新社報導，即將上任的川普告訴記者：「他們都負擔得起，但應該要付5%，而非2%。」

川普說：「歐洲支出的錢跟我們比起來，不過是九牛一毛。」他還說：「我們之間相隔的叫海洋，對嗎？為何我們老是比歐洲多付數十億美元？」

北約是歐洲自二戰以來的國防安全基石，川普長久以來對北約持懷疑態度。他上個月再度揚言，說若北約成員國不提高軍費，美國就要脫離北約。

川普在訪問中說：「如果他們有付帳，讓我覺得對我們夠公平，那我當然會回答要留在北約。」

北約有32個成員國，2023年設定國防支出至少要達到GDP的2%。俄羅斯與烏克蘭戰爭也促使北約強化東翼（Eastern Flank）並提高國防支出。

川普並非唯一呼籲提高軍費的重量級政治人物。北約秘書長呂特（Mark Rutte）上個月也表示：「我們將需要遠超過2%。」

呂特也警告，歐洲國家對於未來可能發生的對俄戰爭準備不足，並呼籲各國在國防支出上「加足馬力」。

川普今天稱美國總統拜登判定烏克蘭應可加入北約，影射這助長了俄國2022年2月的全面入侵。

川普表示：「拜登說，他們（烏克蘭）應該可以加入北約。俄羅斯感覺有人就在他們家門口，我可以理解他們的感受。」

事實上，北約成員國早在2008年、美國共和黨籍總統小布希（George W. Bush）在任時，就同意烏克蘭加入，但美國和德國之後因擔心可能會將北約捲入對俄戰爭，而不支持烏克蘭加入。

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川普先前誓言將迅速終結俄烏戰爭，外界關注美國未來是否會繼續對烏克蘭軍事援助。

川普今天表示，俄烏戰爭「根本就不該發生」，並說「我跟大家保證，如果是我當總統，（這場）戰爭根本就不會發生」。（實習編譯：陳奕文/核稿：盧映孜）1140108