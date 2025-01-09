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川普要北約國防預算增為GDP5% 德公廣聯盟：虛幻

2025/1/9 10:27
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（中央社記者顏若瑾柏林9日專電）美國總統當選人川普要求北約成員國將國防支出從佔國內生產毛額（GDP）的2%提高至5%。德國公共廣播聯盟指出，北約大多數成員國去年6月已實現國防支出佔GDP2%的目標，德國更是首次達到2.12%，「5%的目標是虛幻的」。

北約「2%」目標，可以追溯到2002年布拉格高峰會，北約邀請先前屬於華沙條約的7國加入北約，直到2014年北約威爾斯（Wales）高峰會上，「2%」的目標才成為具約束力的協議。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日召開記者會表示，德國過去7年的國防預算增加一倍以上，其中包括聯防國防軍特別專款1000億歐元，重新關注聯盟與國防，並在經濟產值中增加2%國防預算。

德國公共廣播聯盟（ARD）指出，目前德國聯邦國防軍特別專款1千億歐元，經由聯邦政府提議並經過國會決議的程序通過，分5年撥付，「這樣每年度預算平均有200億歐元可以計入北約配額」，主要用於採購大型裝備，像是訂購坦克、直升機和艦艇等，總價值超過9百億歐元。

德國公廣聯盟表示，如果按照目前的方針，最遲在2027年就會出現數十億美元的缺口；未來幾年想要繼續實現2%的國防預算配額，國防預算必須比現行計劃大幅成長。

然而，在2017年川普（Donald Trump）第一任期內，北約幾乎沒有任何成員國達到2%的目標，這個現象在2024年發生變化。據北約截至去年6月數據估計，2024年北約有23個成員國的國防開支佔GDP的2.71%，總額達1.5兆美元。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）將這一進展歸功於川普，「他是確保我們增加國防開支的人」。

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其中，波蘭國防支出占GDP比例領先其他歐洲國家，達4.12%，其次是愛沙尼亞3.43%；墊底的是西班牙為1.28%，斯洛維尼亞與盧森堡都是1.29%。

此外，德國公廣聯盟指出，2014年北約國防開支總額是9430億美元，十年間大幅成長。黑山共和國、北馬其頓、芬蘭和瑞典等國加入北約是關鍵要素；斯堪地那維亞半島國家的加入也證明，「俄羅斯發動侵襲烏克蘭的戰爭，讓北約成員國對俄羅斯的威脅有其他洞察，因此增加國防開支」。（編輯：周永捷）1140109

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