美東岸碼頭勞資最後一刻達協議 避免罷工

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX）今天表示，他們在最後一刻就新合約達成臨時協議，避免一場迫在眉睫的罷工。

代表碼頭工人的ILA以及代表航運公司與碼頭運營商的USMX在聯合聲明中指出，他們已就一項為期6年的「主合約」達成協議。

這項臨時協議允許他們按照既有合約繼續執行業務，直到雙方對最終協議投票表決有結果，從而避免在1月15日最後期限前的罷工行動。

ILA和USMX表示：「這是一項雙贏的協議，不但為國際碼頭工人協會創造了就業機會，也支持了美國消費者和企業，讓美國經濟在全球市場維持關鍵樞紐地位。」

法新社報導，這項臨時協議有效阻止國際碼頭工人協會的罷工行動，讓美國東岸和墨西哥灣的美國港口能夠繼續運作。

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去年秋天，在雙方談判陷入僵局後，國際碼頭工人協會發起一次罷工，據稱約有4萬5000名勞工參加。

那次罷工導致從緬因州到德州的36個港口陷入癱瘓，相關港口主要處理食品和電子產品等一系列貨物進出。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140109