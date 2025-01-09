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疫情後復甦 漢莎航空集團2025年增聘1萬人

2025/1/9 15:24
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（中央社柏林8日綜合外電報導）德國漢莎航空集團（Lufthansa）今天表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全球航空交通持續復甦，公司計劃在2025年增聘1萬名員工。

法新社報導，漢莎航空集團表示，計劃招聘800名機師和2000名空服員，以及技術專家、地勤人員和行政職位。

漢莎航空集團在疫情期間裁員超過3萬人，自此之後便開始招聘以恢復營運能力。

漢莎航空集團表示，旗下核心品牌漢莎航空將招聘1200名員工。奧地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swiss）、歐洲之翼（Eurowings）和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）也隸屬於漢莎航空集團。

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儘管如此，新招募的人數仍低於去年，因為該公司的業務部門持續執行去年7月啟動的效率提升計畫。

該集團董事會成員尼格曼（Michael Niggemann）表示，去年集團共招聘了1萬3000名員工。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1140109

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