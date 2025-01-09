西藏仍可能有餘震 印度國家地震中心：應保持警覺

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（中央社記者李晉緯新德里9日專電）西藏日喀則7日發生強震，造成逾百人罹難悲劇，印度國家地震中心主任米西拉（O.P.Mishra）今天接受中央社記者訪問時，特別提醒當地居民應保持警覺，因餘震仍可能持續發生。

印度國家地震中心（National Center for Seismology，NCS）隸屬印度相關事務最高主管機關地球科學部（Ministry of Earth Sciences，MoES），中心主任米西拉告訴中央社，7日強震發生在印度板塊和歐亞板塊交接處，是因地下累積能量超過負荷而爆發。

根據美國地質調查所（USGS）數據，西藏的地震規模達7.1，米西拉說，由於距離日喀則（Shigatse）較近，印度的錫金（Sikkim）、比哈（Bihar）、西孟加拉（West Bengal）等地，當天也能感受到明顯的震動。

米西拉提醒，在強震發生後，已陸續有數百次餘震，規模落在4.2到5.0間，那同樣是能量釋放所造成，因此當地居民應保持警覺，因為餘震仍可能再發生。

關於後續救災工作，米西拉強烈建議居民應自受損建物撤離，而救難隊人員都受過精良訓練、有極佳技能與專業知識，因此民眾目前最迫切的是與救難隊充分配合。

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米西拉提到，印度過去也發生過幾次強震，包括1897年規模8.7的西隆（Shillong）地震、1905年規模8.0的坎格拉（Kangra）地震、2001年規模7.9的布吉（Bhuj）地震，這次西藏地震是否會影響到印度，值得密切觀察，「地震隨時可能發生，且至今仍是無法預測的自然事件」。

對於這幾次強震的罹難人數，印度沒有正式統計資料，但根據印度國家地震中心提供給中央社記者的推估數據，西隆地震奪走超過1542條人命，坎格拉地震死亡人數約2萬人，布吉地震估有1萬4000人喪生。（編輯：張芷瑄）1140109