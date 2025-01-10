義總理會晤澤倫斯基 承諾全面支持烏克蘭正當防禦

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（中央社記者黃雅詩羅馬10日專電）義大利總理梅洛尼9日傍晚在羅馬會晤烏克蘭總統澤倫斯基，她強調義大利對烏克蘭的正當防禦將提供全面「360度的支持」；澤倫斯基隨後發文感謝，他相信在烏義共同努力下，公義的和平將早日實現。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日傍晚近5時進入義大利總理府，與梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行約45分鐘會談。義大利總理府發布聲明指出，梅洛尼對於近日俄羅斯轟炸造成的傷亡表達關切，並重申義國將繼續支持烏克蘭人民，及對烏克蘭正當防禦提供360度支持，盡力協助基輔當局處於優勢，以建立公正持久的和平。

澤倫斯基9日晚間在社群平台X貼文指出，他與梅洛尼討論的關鍵議題包括加強安全、促進全球發展，以及籌備今年將在羅馬舉行的烏克蘭重建會議。他深深感謝義大利政府與人民的堅定支持，「齊心協力，我們就能早日實現公義和平，並強化我們共同的立場。」

梅洛尼另在9日中午舉行記者會回應時事，國際相關議題皆聚焦在美國候任總統川普近日拋出的爭議言論。

對於川普揚言可能強制掌控格陵蘭（Greenland）與巴拿馬運河，引發不少歐洲領袖抗議，梅洛尼替川普緩頰，她認為中國在這兩個區域勢力增強，川普是藉此向對手強權發出訊號，「美國不會在這兩個區域袖手旁觀」。

梅洛尼說，「我認為可以排除美國會在未來幾年以武力強佔他國領土的可能性。」川普作為候任美國總統，做任何事背後都有目標，大家應多思考幕後原因，她認為川普不是要對巴拿馬、格陵蘭展現敵意，是要藉此向其他世界強權發出訊號。

梅洛尼說，巴拿馬運河是美國在二十世紀初建造的，目的是為了促進美國與全球市場貿易，格陵蘭島靠近北極、資源豐富，是特別具有戰略意義的地區，「這兩個地區近年都可看到中國主導地位日漸增強，因此我認為川普這番聲明是兩個全球強權在隔空叫陣。」

梅洛尼表示，川普是用一種強烈方式表態，「美國不會袖手旁觀，坐視其他國際強權在涉及美國戰略利益的區域布局。」她強調至少她個人是如此解讀的，她近日也會與歐洲其他領袖就此交換意見。

至於外傳義大利將簽約使用馬斯克旗下SpaceX的星鏈服務，梅洛尼重申目前僅在「諮詢階段」，未簽署任何契約，她個人也從未私下跟馬斯克談過此一話題，「我評估外國投資的唯一考量是國家利益，不是私人交情或政治立場。」

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梅洛尼表示，SpaceX向義大利政府展示擁有確保安全通訊的技術，政府會經過正常調查程序，評估是否合乎需求，目前雙方接觸只處於最初階段，此議題攸關國安牽涉廣泛，她認為應該舉行客觀公開的辯論。

記者詢問川普對烏克蘭的態度，梅洛尼說，「若問川普是不是能促成俄烏和平方案的人？我認為是。」但她表示，她不認為川普促成和平的方式是放棄烏克蘭，川普自己也說過不會這麼做。（編輯：陳慧萍）1140110