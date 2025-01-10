未如川普所願 美國最高法院允許封口費案如期宣判

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）即將就任美國總統的川普因「封口費案」被刑事定罪，向聯邦最高法院聲請阻止紐約法官明天宣判的程序。以保守派居多數的最高法院大法官今天以5比4票數拒絕川普的要求。

路透社報導，川普將於本月20日就職總統，而位於曼哈頓的紐約州法院預定明天宣判。川普在最後一刻聲請阻止宣判，遭最高法院拒絕。首席大法官羅伯茲（John Roberts）和同屬保守派的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）加入3名自由派大法官的行列，拒絕川普的要求。

最高法院在一份未署名的簡短命令中說明做出這項裁定的兩個理由：「首先，在總統當選人川普的州級法院審判中涉及的違反證據規定問題，可在一般上訴過程中解決；其次，鑒於審理法院表明有意在簡短視訊聽證會後判以『無條件釋放』，判刑對總統當選人職責造成的負擔相對小。」

紐約承審法官莫城（Juan Merchan）上週說，他不傾向判川普入獄，可能會決定無條件釋放。川普仍將留下有罪判決紀錄，但不會被監禁、罰款或緩刑。莫城預定明天上午9時30分（台灣時間10日晚上10時30分）宣判。

最高法院9名大法官現以6名保守派占多數。川普在第一次執政期間任命戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特3人擔任終身職的大法官。

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最高法院公布命令後，川普在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宅邸說：「我讀過了，我認為這其實是一個公正的決定。」

川普在社群媒體平台上補充說：「為了總統一職的利益和神聖性，我會就此案提出上訴，我相信正義必勝。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140110