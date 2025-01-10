卡特國葬後長眠家鄉 孫子憶爺爺趣事樸實愛民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國今天在華府為已故前總統卡特（Jimmy Carter）舉行國葬，之後移靈喬治亞州，讓他長眠家鄉。他的孫子致悼詞時憶起爺爺的教誨，以及他愛民與樸實的生活點滴。

美國第39位總統卡特去年12月29日辭世，享嵩壽100歲。華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）今天舉行隆重的國葬。

現任總統拜登、即將接任總統的川普及前總統小布希（George W. Bush）、柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）齊聚一堂。美國之音（VOA）提到這是自2018年12月前總統老布希（George H. W. Bush）國葬以來，首次有5位美國現任和前總統聚首。

美聯社報導，卡特1976年參選總統，時任聯邦參議員拜登曾率先相挺。身為老友的拜登和其他人士今天上午輪流讚揚卡特的德行。

兩場在華府和喬治亞州平原鎮（Plains）舉行的葬禮，為黨派之爭明顯的時代帶來展現國人禮儀的一刻，也令人對這位前總統有更深刻的了解。儘管卡特1980年爭取連任未成，曾被評為政治失敗者，他的一生最終公認具有持久的國家和全球影響力。

孫子約書亞（Joshua Carter）憶起卡特卸任後定期在平原鎮教導主日學，說「他為需要家的人建造房屋」，還說「他在被遺忘的地方消除疾病。只要看到機會，無論在世界哪個地方，他都倡導和平。他愛人民」。

根據微軟國家廣播公司（MSNBC）轉播畫面，另一名孫子傑森（Jason Carter）則指出爺爺奶奶的節儉，例如清洗和重複使用密封袋，以及卡特曾經想用新手機拍照卻按錯鍵打電話給他的趣事。

傑森說：「他們是小鎮居民，無論生活中發生什麼事，他們永遠不會忘記自己是誰和來自哪裡。」

傑森目前是卡特和妻子羅莎琳（Rosalynn Carter）創立的全球人道主義組織「卡特中心」（Carter Center）理事會主席。羅莎琳2023年辭世，享耆壽96歲，與卡特結褵77年。

歐巴馬和川普在葬禮上並肩而坐，一度交談數分鐘甚至露出笑容。兩人多年來彼此嘲諷，川普還曾煽動有關歐巴馬公民身分的陰謀論。

川普就座時，也罕見與他先前執政時的副總統彭斯（Mike Pence）握手互動。彭斯4年前拒絕協助川普推翻輸給拜登的大選結果，兩人為此鬧翻。

去年11月總統大選敗給川普的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）隨後入場，似乎沒與川普互動。前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）並未出席。

拜登致詞時多次重申，「品格」是卡特的首要特質。拜登說，卡特教他「每個人都應該享有尊嚴和受到尊重」。

拜登說：「我們有義務不讓仇恨有容身之處。」他還指出正面迎戰「濫權」的重要性。這些言論呼應拜登對川普的典型批評。

而在平原鎮，卡特的私人牧師羅登（Tony Lowden）言談中也飄政治味。

透過 Google News 追蹤中央社

卡特去世適逢新國會準備開議、川普即將展開第2次執政，羅登表示，卡特的辭世「仍讓我們上了一課」。他沒有點名川普或其他人，但他敦促全國將卡特當學習榜樣：「（心中想的）不是自我，而是國家。」

羅登說：「不要讓他遺留下來的精神消失。不要讓這個國家滅亡。讓信仰和希望成為我們的護欄。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140110