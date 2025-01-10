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川普：正安排與蒲亭會面

2025/1/10 14:33
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正安排見面，但川普未透露兩人會談的時間表。

路透社報導，川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。

川普的顧問已提出結束俄烏戰爭的建議，實際上在可預見的未來，烏克蘭大片地區可能會被割讓給俄羅斯。

川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與共和黨籍州長們會晤前說：「他希望見面，我們正在安排。」

川普談到俄烏戰爭時說：「蒲亭總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）領導的政府已承諾向烏克蘭提供超過1750億美元的援助，其中包括逾600億美元的安全援助。

然而，目前尚不確定未來在川普領導下，美援是否會繼續以相同步調進行；川普曾表示，他希望趕快結束戰爭。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早表示，川普希望雙方聯繫，蒲亭歡迎，但目前沒有正式要求。培斯科夫說，先等川普上任可能更恰當。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）曾說，川普可能在這場戰爭的結果扮演決定性角色，也可能有助於阻止蒲亭行徑。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140110

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