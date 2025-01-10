日本馬來西亞首相會談 確認共同維護國際秩序

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（中央社吉隆坡10日綜合外電報導）日本首相石破茂今天在吉隆坡與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會談，兩人考量在東海、南海加強霸權主義行動的中國，確認合作維持以法治為基礎的國際秩序。

共同社報導，石破茂在會談一開始就提到，此行是他於2024年10月就任首相以來，除了出席國際會議之外，首度出訪外國。

他也指出，與34年前上一次造訪當地相比，他「相當驚訝且感動這個國家的發展」。

兩人同意就東海、南海、中東地區、緬甸等局勢密切交換意見。

石破茂在會談後的共同記者會上表明，有意與作為航道要衝的馬來西亞推動安全保障（國防）領域的合作。

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他也表示：「對於日本而言，其中一項要務是與東南亞國家協會（ASEAN）強化合作。」馬來西亞今年是東協的輪值主席國。

石破茂造訪馬來西亞後，下一站將前往印尼，有意與經濟、外交方面影響力增長的「全球南方」（Global South）新興國家加強連結。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1140110