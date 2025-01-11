拜登卸任倒數 美英制裁俄羅斯能源業

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國與英國今天宣布對俄羅斯能源業祭出制裁，包括石油巨擘俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft），時間點就在即將卸任的美國總統拜登離任的前幾天。

法新社報導，美國財政部表示，已將超過180艘船隻與俄羅斯大型石油公司俄羅斯天然氣工業石油公司和蘇爾古特石油天然氣公司（Surgutneftegas）列入制裁名單，以履行「七大工業國集團（G7）減少俄羅斯能源收入的承諾」。

與此同時，英國政府也宣布對兩家公司實施制裁，稱它們的利潤「為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）提供戰爭資金，並助長（俄烏）戰爭」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）在聲明中說：「對付俄羅斯石油公司將耗盡俄羅斯的戰爭資金，我們從蒲亭手中奪走的每一盧布都有助於挽救烏克蘭人的性命。」

拜登今天在白宮向媒體表示：「蒲亭現在的處境很艱難，我想真正重要的是，不要讓他有任何喘息空間，讓他繼續從事他持續在做的那些駭人聽聞的事。」

俄羅斯國家新聞通訊社報導，俄羅斯天然氣工業石油公司抨擊這些制裁「毫無根據」且「不合法」。

記者問到油價問題時，拜登坦言油價可能上漲「每加侖3到4美分」，但強調這波制裁將對俄羅斯產生「更深遠的衝擊」。

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早在正式宣布制裁前，關於新制裁的謠言就引發克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的譴責，培斯科夫跟媒體說，拜登政府試圖給即將上任的總統川普留下「盡可能沉重」的負擔。

美國總共宣布對近400名個人和實體實施制裁。根據財政部，這包括183艘運油船，還有俄羅斯石油商人與油田服務供應商、2家俄羅斯大型石油公司，以及他們旗下20多家子公司。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140111