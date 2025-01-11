聯合國：緬甸軍政府空襲若開邦村莊 逾40人喪命

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（中央社奈比多11日綜合外電報導）緬甸內戰即將邁入第4年之際，聯合國（UN）表示，緬甸軍政府8日對西部若開邦（Rakhine）發動的空襲造成超過40人死亡。

路透社報導，由反軍方人士組成的緬甸影子政府和爭取地區自治的少數民族反叛組織若開軍（Arakan Army）也通報，襲擊造成數十人喪生。

根據反軍方陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）和聯合國昨晚發布的聲明，軍政府8日下午對延拜鎮（Yanbye）皎尼莫村（Kyauk Ni Maw）的空襲摧毀了約500間民宅，並造成超過40人死亡。

路透社無法立即證實相關報導，軍方發言人未接聽要求置評的電話。

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軍政府否認對平民施加暴行的指控，僅稱這場行動是為打擊「恐怖分子」。

若開軍公布了26名穆斯林村民的姓名，聲稱他們在這次襲擊中喪生，並表示另有12人受傷。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140111