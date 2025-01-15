美2025財年首季赤字破紀錄 川普將設稅收新部門

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據美國財政部今天公布的資料，在支出增加而稅收減少情況下，美國2025財政年度首季預算赤字擴大，創新高紀錄。美國總統當選人川普今天宣布將成立有關稅收的新部門。

財政部公布的數據顯示，2024年10月到12月的這3個月，也就是2025財政年度首季，預算赤字擴大到7110億美元。

法新社報導，財政部還說，這個數字較上年度同期的5100億美元增加39%。

財政部表示，尤其是支出增加了11%，創下新高紀錄，而收入則下滑。

一名財政部官員告訴媒體，這3個月的開支達到1.8兆美元。

在各類別中，聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）支出增加，國防計畫方面的支出也增加，營運和維護成本上升。

受公債利息增加影響，財政支出也增加330億美元。

隨著利率上升，美國償債成本也跟著水漲船高。

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其他方面，國土安全支出也有所增加，其中大部分是在2024年底颶風過後。

川普將於20日上任，他先前矢言削減聯邦支出。路透社報導，川普今天表示，他上任後將成立名為「對外稅務局」（External Revenue Service）的新部門，負責收取來自外國的所有關稅、稅費及收入。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140115