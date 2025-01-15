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歐美不承認馬杜洛連任 委國限制外交官人數反擊

2025/1/15 13:58
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（中央社卡拉卡斯14日綜合外電報導）委內瑞拉今天宣布，將法國、義大利和荷蘭派駐委國的外交官人數降至各3人，理由是這3國政府對委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）連任就職出現「敵對」反應。

法新社報導，委內瑞拉去年7月28日舉行總統大選，62歲的馬杜洛自稱再度贏得6年任期，外界普遍質疑存在舞弊，馬杜洛因此與西方國家及數個拉丁美洲國家陷入僵局。

美國、歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和數個民主鄰國都拒絕承認馬杜洛勝選連任；法國、義大利與荷蘭更在上週高聲譴責馬杜洛政府。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）今天在通訊平台Telegram上指控這3國政府「支持極端團體」、「干涉委國內政」。

希爾說，這3國的大使館必須在48小時內將獲授權的外交官人數減至3人。目前尚不清楚3國大使館內有多少名外交官。

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希爾寫道：「委內瑞拉要求尊重主權和自決…尤其是（要求）那些服從華府指令的人。」

荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）回應表示，馬杜洛的這種行動「升級」，「將使得對話變得更加複雜」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140115

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