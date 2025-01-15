英日警戒島嶼軍演啟動 防長會晤重申對印太承諾

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國與日本的「警戒島嶼」年度軍演今天啟動，英國陸軍全球反應部隊「16空中突擊旅」（16 Air Assault Brigade）派遣超過100名官兵赴日，與日本陸上自衛隊在九州演訓。英國國防部指出，英國是目前唯一可在日本領土與日方舉行雙邊演訓的歐洲國家。

另一方面，英國國防大臣希利（John Healey）今天與日本防衛大臣中谷元在倫敦會晤，討論強化雙邊防衛合作。

希利並告知中谷元，英國、日本、義大利的3方合作「全球空戰計畫」（GCAP）按既有協議將設總部於英國，如今已確定將在英格蘭東南瑞丁市（Reading）落腳。GCAP目標之一為開發第六代匿蹤戰機。

英國國防部表示，「警戒島嶼」（Vigilant Isles）有助增進雙方武裝部隊的協同行動能力。

值得一提的是，英國2023年創歐洲首例，與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動。當年11月於日本登場的「警戒島嶼」是英日RAA生效後，第一場適用該RAA的軍演。

英國國防部指出，與中谷元會談期間，希利強調歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全不可分割。除了GCAP執行進度，雙方也論及英國將於今年稍晚展開的航空母艦打擊群印太部署。

希利表示，隨著世界各地日益不穩定，英國與日本等國際夥伴加強合作較以往更顯重要。

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繼2021年之後，英國今年將再次向印太區域進行航艦打擊群行動部署，沿途與不同國家演訓，期間將訪問日本。

英國國防部表示，英方將與日本自衛隊及其他夥伴演訓，以捍衛印太區域和平穩定。（編輯：張芷瑄）1140115