拜登告別信暗批川普 警告美國靈魂仍岌岌可危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國共和黨籍總統當選人川普20日將重返白宮，即將卸任的總統拜登今天在發表告別演說之前公布一封告別信，信中暗批川普，警告「美國的靈魂」仍岌岌可危。

法新社報導，高齡82歲的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）今天於美東時間晚間8時（台灣時間16日上午9時）在白宮橢圓形辦公室發表告別演說，向國人宣揚擔任總統4年任內政績。

他在發表告別演說之前，公布一封致美國人民的信函，信中暗批川普。

拜登在信中說：「我競選總統，是因為我相信美國的靈魂岌岌可危。我們身為一個國家的本質受到威脅。現在情況仍然如此。」

他說：「歷史掌握在你們手中，權力掌握在你們手中，美國的理念也掌握在你們手中。我們只需要保持信念，記住自己是誰。」

拜登說，美國歷經川普第一任期的混亂、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及他所謂「自內戰以來我國民主遭遇最嚴重的打擊」，如今的美國已比4年前更加強大。

在拜登宣誓就職的幾天前，川普的支持者於2021年1月6日強闖美國國會大廈，試圖翻轉2020年大選結果。

拜登在這封信件中雖未提川普的名字，但內文顯然呼籲先前的演說內容，他曾說自己之所以決定出馬角逐2020年大選，是因為美國的「靈魂」受到川普和其支持者的威脅，而川普則對民主構成威脅。

拜登說，他已要求白宮公布一份清單，列出他的政府在經濟、醫療保健和應對氣候變遷等問題上取得的成就。

透過 Google News 追蹤中央社

儘管美國民眾對生活成本飆升的不滿，是民主黨在這次大選中吞敗的主要因素之一。但拜登仍指出，美國擁有「全球最強勁的經濟」，而且正在降低通貨膨脹。

拜登還說：「我已將我的心和靈魂獻給了我們的國家。為這個國家服務50多年是我一生的榮幸。」（譯者：劉文瑜/核稿：張茗喧）1140116