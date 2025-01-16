AI仿聲外國領袖來電詐騙 泰國總理差點上當

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國總理貝東塔今天透露，她曾經接到一段人工智慧（AI）生成、偽裝成某一知名外國領袖的語音訊息，差點淪為電信詐騙的受害者。

法新社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）表示，她曾經接獲一段語音訊息，聲音聽起來和某位知名領袖的聲音一模一樣。

「在語音訊息中，他說他期待和我見面及合作。」

她說，某天晚上她漏接一通電話，但隔天同組電話號碼傳來一段語音訊息，令人起疑。

「語音訊息說泰國是唯一尚未捐款的東南亞國家協會（ASEAN）成員國，當我聽到這點時，我覺得『這不對勁』。」

很快地傳來了一則簡訊要求匯款到一個國外的銀行帳戶，這證實了她的疑慮。「當我看到簡訊時，我就心知肚明。」

貝東塔並未透露她在何時收到這些詐騙訊息。

所謂的「電信詐欺」在泰國很常見，詐騙方的第一通電話通常是利用自動語音電話，詐騙者往往冒充警察、政府官員、或銀行人員。

透過 Google News 追蹤中央社

現年38歲的貝東塔是泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的么女，她上週向泰國反貪腐委員會申報財產，身家超過4億美元。

戴克辛曾經擁有英超曼城隊（Manchester City F. C.）。根據富比世（Forbes），戴克辛資產淨值21億美元，在泰國富豪排行榜名列第10。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140116