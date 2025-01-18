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日本東京大學漸「中國化」 原因高考太卷、不滿中共

2025/1/18 16:21
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（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本最高學府東京大學正在逐漸「中國化」。根據統計，如今東大在校生中有超過12%是中國人。調查發現，背後原因包括中國經濟低迷、中國高考競爭過於激烈「內卷」，以及不滿共產黨體制等。

「週刊文春」電子版報導，湧入日本的中國人正在不斷增加。根據出入國在留管理廳統計，截至2023年12月底，持有在留資格的中國人比前一年增加6萬人，達82萬人，超越疫情前的2019年，創下歷史新高。而在東大，類似情況也正在發生。

●東京大學正在變成中國人的學校

東大相關人士感嘆，「東京大學正在變成中國人的學校。」

相關人士指出，近年來，進入東京大學大學部和研究所的中國留學生人數持續穩定成長。

截至2024年5月，東大的學部生（大學部）約有1萬4000人、研究所學生1萬3500人，合計約2萬7500人，其中，中國留學生有3396人。也就是說，在校生中有超過12%是中國人，而且還沒包括從日本高中畢業、未被計入留學生的中國人，因此實際人數可能更多。

比較東大每年發表的數據，可以看出過去10年，東大的中國留學生激增。2014年5月，中國留學生人數為1136人，但到了10年後已經成長至3396人，約為3倍。同時，在所有的外籍留學生當中，中國人比例也從2014年5月的39.5%，升至2024年5月的66.5%。

相關人士表示，在中國具有較高知名度的早稻田大學，中國留學生人數也和東大差不多，約為3300人。不過，早稻田大學的大學部和研究所加起來約有4萬8000名學生，將近東大的兩倍，因此中國留學生的比例被稀釋至約7%左右。在東大，某些大學部或研究所的專題討論，甚至出現全是中國人、一個日本人也沒有的情況。

●中國留學生過多 引發國安風險

雖然整體留學生人數增加，也是學校國際化的證明。然而，另一方面，特定國家的學生持續增加，是否會引發問題，令人深思。

東京大學名譽教授山內昌之敲響警鐘。他表示，「東京大學是國家最尖端的研究機構，也涉及與國家安全相關的研究。從日本周邊的安全保障問題來看，中國留學生在東大快速增加，不得不令人擔憂潛在風險。」

他不否定國際化，但建議學校應該取得平衡。「10年前我還在東大任教時，理工科系研究所就已經有很多中國人。當然，我認為應該尊重『希望在日本學習』的人的自由，但另一方面，不能忘記東大接受來自國家的大量資金。」

「像是2024年度，東大獲得國家投入約800億日圓，這些錢來自國民的稅金。更嚴厲一點來說，日本的資源正在持續被特定國家的學生『奪取』，這麼說也並非言過其實。中國是軍事大國，對日本構成威脅，在不加限制的情況下繼續接收中國學生，對國民來說可能會構成危險。」

●難就業 管言論 不自由 寧留學

至於中國留學生在東大激增的背後原因，北海道大學教授、專門研究現代中國的城山英巳分析，「中國人追求品牌，這是他們以日本頂尖大學東京大學為目標的原因。」

同時，在中國國內也有3個背景因素。「首先，目前在中國，即使是一流大學畢業生也很難就業。其次，在習近平體制加強管控言論的影響下，很難自由研究感興趣的學問。」

他也認為，中國在疫情期間實施的「清零政策」起到決定性作用。「當時各國都逐漸進入後疫情時代，中國卻對民眾的行動嚴格限制、禁止外出。結果以學生為中心發起了抗議政府的『白紙運動』，卻遭到政府鎮壓。過去曾經享受中國式自由的年輕人，現在卻能聽到他們說『討厭中國』。」

對於近來有許多中國年輕人入讀東京大學，城山分析，「過去很多人會先在中國的大學讀日語，然後再來日本。但現在很多即使沒有日語基礎，也會先來日本讀語言學校，然後再考大學。日本企業也在尋求從日本大學畢業的中國人才，如果是東大畢業生那就更夯。此外，近年來在日本生活的中國孩子，開始出現報考名門中學或高中，最終目標是進入東京大學的『考試低年齡化』趨勢。」

●升學競爭 強迫式愛國教育 逼學生逃離中國

中國和日本雖然同樣注重教育，但是中國家長對教育的熱情更高，也有更多「虎爸、虎媽」。在中國，被稱為「內卷」的激烈升學競爭已經成為社會問題。在日中國人認為，與中國的升學戰爭相比，日本的升學考試要輕鬆得多，這或許是赴日求學的中國人激增的原因之一。

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也有在日中國人認為，比起升學考試，中國愈來愈嚴苛的愛國主義教育更是問題。

化名的陳先生表示，「中國的中學，校規第一條就是要愛（共產）黨。本來應該是自發行為的愛，卻變成強制要求。習近平政權不斷強化網路監控，尤其是從2019年開始更為顯著。雖然我偶爾會回老家探親，但要讓我在沒有自由的中國生活，這是完全不可能的。」（編輯：韋樞）1140118

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