泰國總理利用AI開口說中文 盼重建遊客信心

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）民眾遭拐到緬甸詐騙園區事件頻傳，重創泰國形象和觀光。泰國總理貝東塔除了要求相關單位打擊跨境犯罪，更利用人工智慧（AI），錄製影片開口說中文，期盼重建遊客對泰國旅遊安全的信心。

中國演員王星日前遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。無獨有偶，台灣火舞表演者謝岳鵬也被拐到詐騙園區，在台泰警方合作下，也在近日獲釋

相關新聞重挫中國遊客赴泰信心，近日中國人到泰國的機票和旅行團爆出退訂潮，重挫泰國形象同時也衝擊泰國旅遊市場。

觀光業是泰國經濟命脈，中國遊客更是泰國觀光主力。去年1月1日到12月27日，泰國觀光人次逾3504萬，中國遊客以666萬7610人次排第一；台灣則以107萬7050人次排名第7。泰國政府設定今年的觀光人次達到3900萬，中國遊客要達到880萬到990萬人次之間。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）日前召集外交部、泰國皇家警察和觀光暨體育部首長舉行會議，討論應對政策和措施，並要求相關單位打擊跨境犯罪。

為了更進一步向遊客保證泰國的旅遊安全，總理府今天發布一支影片，由貝東塔本人親自向遊客保證泰國的旅遊安全，特別的是，總理府利用人工智慧技術，讓不會說中文的貝東塔開口說了中文。

貝東塔在影片中表示：「近期關於中國公民被誘騙至泰國周邊地區詐騙窩點，引發廣大中國遊客對泰國安全問題和人口販運擔憂，我做為總理，向各位保證，泰國政府將所有遊客安全置於首要位置。」

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貝東塔表示，她要求有關當局加強合作、提升安全標準，以最有效方式打擊跨國犯罪，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰中國遊客提供系統性全方位協助支持，防範意外事件發生。她表示，泰國政府高度重視遊客安全，為所有遊客建立信心。

貝東塔將在下個月訪問中國，民族報（The Nation）指出，旅遊安全預計將成為貝東塔此行重點之一。（編輯：唐佩君）1140122