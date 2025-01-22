北極寒流來襲美國冰封 紐奧良單日降雪量創紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）北極冷空氣讓大半個美國陷入冰凍，紐奧良也不例外，今天這座以節慶氛圍著稱的墨西哥灣沿岸城市降雪量創下紀錄。

法新社報導，大部分地區溫度比平均低了攝氏17度以上，導致機場、學校和診所關閉，主要道路因結冰和凍雨封閉。

嚴寒的北極冷鋒正在影響包括美國首都華盛頓在內的數十個社區以及1.7億多名美國人，基於天候因素，川普20日的就職典禮移至室內舉行。

美國國家氣象局（NWS）今天發布的最新報告指出，「全國大部分地區都面臨危險的寒冷天氣」。氣象局對美國東南部8州部分地區發出風暴警告指出，該區域低溫可能創下紀錄。

國家氣象局指出，酷寒也威脅北部大平原地區和中西部北部地區（Upper Midwest）各州，這些地區溫度可能降至攝氏零下40多度，危及生命。

在美國南部，特別是更常出現溫帶或熱帶氣候，而不是危險低溫的墨西哥灣沿岸，官員警告，低溫可能導致凍傷和失溫。

國家氣象局表示，常常受到熱帶颶風侵襲的紐奧良今天降雪量至少17.7公分，刷新該市1948年以來的單日降雪紀錄。

根據氣象頻道（The Weather Channel）報導，路易斯安那州多郡首次發布暴風雪警報，其中拉法葉（Lafayette）附近降雪量已超過25.4公分。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紐奧良機場宣布取消今天的商業航班，當地媒體稱這場罕見的冬季風暴為「雪災」。

德州休斯頓兩個主要機場也宣布取消今天的航班，東部佛州首府塔拉哈西（Tallahassee）機場則於下午3時關閉。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140122