西方官員：援俄北韓軍人近40%已傷亡 約1千人戰死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）西方官員告訴BBC，在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。

英國廣播公司（BBC）報導，西方官員不具名指稱，據估計有1萬1000名北韓軍人被派至俄羅斯作戰，其中有4000人已是戰場傷亡人員。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戰場傷亡人員包括遭殺害、受傷、失蹤或被俘的人。西方官員表示，在這4000名傷亡人員中，據信約有1000人已在一月中旬前遭到殺害。

目前尚不清楚受傷的北韓軍人在哪裡接受治療，以及他們何時和到什麼程度才會被替換。（譯者：陳正健）1140123