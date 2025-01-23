BDI調查報告：1/3德國大型企業研發部門外移

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（中央社記者顏若瑾柏林22日專電）德國工業聯盟近日公布一項企業問卷調查報告指出，超過一半以上的企業認為德國的高成本與繁瑣官僚程序，不適合作為企業創新的生產地；1/3員工數超過1000人的大型企業已在德國以外地區設有研究與研發部門。

德國工業聯盟（BDI）20日公布一項問卷調查報告，名為「德國作為創新基地：策略性創新政策」，對在德國員工數量超過250人以上的274家生產型企業進行調查。

根據調查報告顯示，57%的企業認為德國不太適合或根本不適合作為創新生產地，原因在於嚴格的法律要求（76%）、冗長的審批程序（62%）。高達60%的企業認為，德國在短時間內彌補其競爭力不足的可能性很小。

據調查報告顯示，基於考量成本（58%）、在國外較少官僚程序（47%）以及比德國更大對創新的開放性（34%）等因素，約1/3（34%）員工數量超過1000人的大型企業，已將研究與研發部門遷往國外。

德國工業聯盟主席萊賓格（Peter Leibinger）在新聞稿中指出，「研究與研發部門外移對經濟定位來說是核心威脅」，隨著創新產業出現，創造價值的先決條件卻在德國消失。

萊賓格指出，「創新是最重要的成長動力，創造就業機會並促進繁榮」，近年來企業持續增加研發支出。德國在根本上擁有強大的創新體系，然而缺乏足夠的優先順序、效率協調與快速實行的競爭條件。

萊賓格批評，「監管狂潮正在摧毀德國的創新思維」，聯邦政府與各個聯邦必須創造更好的競爭條件，讓企業能在德國將創新想法轉化為新的商業模式。

根據調查報告顯示，高達81%的企業認為創新在核心業務裡扮演重要角色，超過1/4（28%）的企業在過去3年裡提高至少5%的研究與研發預算，並有1/3（34%）將在未來3年增加該筆預算。

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隨著創新思維需求，企業對數位基礎技術的依賴性也增加。76%受訪企業憂心歐洲在關鍵數位技術上對中國的依賴，57%則擔心對美國的依賴。

68%的受訪企業認為歐洲應該在關鍵科技上累積自身能力與產能，目前仍有63%的企業仍依賴非歐洲供應商的關鍵數位技術。（編輯：陳慧萍）1140123