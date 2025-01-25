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美中外長通話 王毅：華府需「謹慎」處理台灣問題

2025/1/25 05:06
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）中國外交部長王毅今天與美國國務卿盧比歐通話。王毅向盧比歐表示，中美關係的方向和基調已由兩國領導人確定，希望盧比歐為兩國人民利益扮演建設性角色，並「謹慎」處理台灣問題。

路透社報導，這是川普新就任美國總統以來，兩國外交首長首度通話。中國外交部指出，兩人談話討論了中美關係和台灣議題等。

王毅電話中向盧比歐（Marco Rubio）表示：「我希望你恪盡職守，為中美兩國人民的未來、世界和平穩定扮演建設性角色。」盧比歐上週在聯邦參議院的任命確認聽證中，指中國為美國最大的威脅。

美國國務院未立即就兩人談話置評。川普稍早指出，由於北京在芬太尼（fentanyl）交易中所扮演的角色，他正考慮對中國商品進口加徵10％關稅。

根據中國外交部聲明，王毅告訴盧比歐，兩國領導人已「為中美關係指明方向並建立關係基調」。

王毅說：「雙方應落實兩國領導人的重要共識、保持溝通、處理歧異、擴大合作並促進中美關係穩定、健全和持續發展，以及找出中美在新時代中的相處之道。」

上週，中國國家主席習近平和即將就任美國總統的川普通話，兩人同意就「重要議題」建立起戰略溝通管道。

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在台灣方面，王毅向盧比歐表示，華府需「謹慎」處理台灣問題。

王毅表示，「我們絕不允許台灣自中國分裂出去」，華府絕不能背棄「一中政策」的承諾。（譯者：徐睿承）1140125

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