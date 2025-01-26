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保羅麥卡尼敦促英國政府：勿讓AI剝削藝術家

2025/1/26 22:56
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國傳奇搖滾樂團披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼示警，人工智慧 （AI）可能會被用來「剝削」藝術家，他敦促英國政府確保即將實施的版權改革有效保護創意產業。

保羅麥卡尼（Paul McCartney）接受英國廣播公司（BBC）的訪問在今天播出，他擔心如果版權未獲得適當保護，恐怕只有科技巨擘能從中獲利。

他說道：「人工智慧是個很棒的工具，但它不應該用來剝削有創造力的人們。必須保護那些有創造力的思想家和藝術家，不然你會失去這些人才，就這麼簡單。」

保羅麥卡尼在2023年藉由AI的協助，從舊錄音帶重現已故披頭四成員約翰藍儂（John Lennon）的歌聲。他表示，如果改革處理不當，藝術家可能會蒙受損失。

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保羅麥卡尼指出：「你會看到年輕創作者寫出美麗的歌曲，但他們卻不擁有這個作品，甚至跟它毫無關係，任何想要的人都可以剝奪它。」

他更提到：「事實是，錢會流向某個地方，大家知道的，進入串流平台後，會有人拿到這筆錢，但這筆錢應該歸創作者所有，不該落入某個地方的某個科技巨擘手中。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140126

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