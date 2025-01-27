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以色列未在期限前撤軍 白宮：以黎協議延至2/18

2025/1/27 10:06
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）白宮今天表示，由於以色列錯過先前訂定的最後撤軍期限，黎巴嫩和以色列之間的協議將延長至2月18日。

法新社報導，白宮在簡短聲明中表示：「黎巴嫩和以色列之間的協議在美國監督下將繼續有效，直至2025年2月18日。」

川普領導的白宮也表示，美國將就2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列以來抓獲的黎巴嫩囚犯歸還問題，與以色列和黎巴嫩談判。

聲明並未明確提及停火。黎巴嫩衛生部指出，以軍今天擊斃22人，這項脆弱的協議能否持續越來越讓人懷疑。

白宮也沒有在聲明中提到法國。美國在前總統拜登任內，與法國聯手促成以黎停火。

這項協議結束了以色列在黎巴嫩針對真主黨（Hezbollah）的軍事行動。根據去年11月27日生效的停火條款，黎巴嫩軍隊將與聯合國維和人員一起部署在南部，而以軍則須在26日截止的60天期限內撤軍。

以色列最近幾天明確表示無意在最後期限前完成撤軍，因為黎巴嫩軍隊尚未履行協議對其的規定。

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根據黎巴嫩衛生部，以軍今天返回村莊時，開槍打死22人，其中包括6名女性。

以軍表示，他們的目標是對以色列軍隊構成「迫在眉睫威脅」的嫌疑人。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140126

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