南海衝突頻傳 菲美等國聯合演練登檢與逮捕技巧

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（中央社馬尼拉27日綜合外電報導）美國駐馬尼拉大使館今天表示，來自菲律賓、美國、越南和印尼的海岸防衛隊和漁業官員在聯合海上執法訓練中，演練了登船檢查和逮捕等技巧。

法新社報導，隨著各界對與中國發生海上衝突的擔憂日益加劇，在菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）舉行為期2週的演練，是該地區加強執法合作努力的一環。

菲律賓和中國船隻在這條戰略航道上頻繁發生衝突或緊張對峙，最近還發生涉及越南和印尼船隻的事件。

菲律賓海岸警衛隊地區指揮官馬夫（Rejard V. Marfe）在美國大使館發布的聲明中表示：「我們共同重申，致力於確保我們海事主權仍是一個和平、安全和繁榮的區域。」

馬夫說，1月13日起至24日的演練，「對於確保我們有更好能力應對海上威脅非常寶貴」，不過聲明中並未提及中國。

聲明說，訓練內容涵蓋安全登檢、海事法、證據蒐集和保存、安全和風險緩解以及逮捕技巧。

澳洲邊境部隊（Australian Border Force，ABF）與海岸防衛隊、海關執法人員和漁業監督官員一同作為觀察員參與訓練。

近年來，中國大力擴展海軍部隊，尋求擴大其在太平洋的影響力並挑戰以美國為首的聯盟。

近幾個月來，中國部署了海軍和海警船隻，阻止菲律賓進入南海具有重要戰略意義的島礁和島嶼。

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去年10月，越南指控北京發動「殘暴」攻擊，稱10名越南漁民遭到鐵棍毆打，並被搶走價值數千美元的漁獲和設備。

印尼同月表示，一週內3度將中國海警船驅離南海爭議海域。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140127