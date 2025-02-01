黃仁勳會川普 白宮：屬私人會晤

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓31日專電）白宮發言人李威特今天表示，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午將赴白宮會見美國總統川普，性質屬「私人會晤」。

李威特（Karoline Leavitt）在下午的記者會中未提供更多細節，只說會晤將於下午2時30分進行。

黃仁勳與川普會面的時機，正值中國新創公司深度求索（DeepSeek）號稱低成本、高效能的AI模型崛起，而DeepSeek大量使用輝達晶片。不過，「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，早在DeepSeek AI模型本週震憾矽谷之前，兩人的會面就已經安排好了。

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美國跨黨派議員29日致函白宮國安顧問，要求收緊輝達出口供給中國的H20晶片，也呼籲強化管控轉運晶片的第三國新加坡。

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士報導，美國官員已經在調查DeepSeek是否透過新加坡第三方購入輝達先進晶片，規避美方對AI晶片出口管制。（編輯：徐睿承）1140201