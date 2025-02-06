小型飛機墜毀菲律賓南部 機上4人全數罹難

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（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓當局今天證實，1架小型飛機墜毀菲國南部南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）的1座農場，機上4人無一生還。

法新社引述當地警方說法報導，這架固定翼飛機墜毀在民答那峨島（Mindanao island）農業區安帕端鎮（Ampatuan）附近。截至目前，事故原因與罹難者身分仍待釐清。

當地救援人員馬丁（Rhea Martin）表示，他們在墜機現場發現4具遺體，當局已封鎖現場。

「罹難者遺體都在飛機殘骸附近尋獲，飛機機身已斷成兩截。」

另據警方發言人溫杜拉（Jopy Ventura），這起墜機事故還導致1頭水牛受到重傷。

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菲國媒體「馬尼拉標準報」（Manila Standard）報導，民航局官員柏納多（Bea Bernardo）表示，「菲律賓民航局證實1架飛機在南馬吉丹奧省墜毀。」

稍早當地居民在社群媒體發文稱，墜機地點附近發現至少2具遺體，意外還造成1隻水牛受傷。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130206