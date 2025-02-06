加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程
首頁 / 國際

印尼新首都基礎建設預算全遭凍結 開發進度恐延後

2025/2/6 19:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼公共工程部部長多迪（Dody Hanggodo）今天表示，新首都努山塔拉的基礎建設預算全遭凍結，目前要求預算未取得任何進度。媒體指出，新首都的開發進度可能因此延後。

多迪今天受訪時表示，目前未取得任何有關建設新首都努山塔拉（Nusantara）的預算，他說：「基礎建設預算全遭凍結」並開玩笑說，目前預算取得進度「只夠買部長的午餐」。

多迪去年底曾指出，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的目標是從2028年8月17日開始在新首都辦公，最慢則是2029年8月17日前搬至新首都，與行政、立法和司法部門的公務員一起工作。

普拉伯沃尚未簽署正式遷都的總統令，目前雅加達仍是印尼首都。如今開發新首都的預算全遭凍結，遷都時程是否能按照計劃進行引發關注。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅盤報（Kompas）報導，因預算遭凍結，新首都的開發進度將延後。不過，基礎建設及區域發展統籌部長阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）則承諾，新首都的開發計畫會持續進行。

普拉伯沃多次呼籲中央和地方政府謹慎花費國家預算，並表示，因應地緣政治緊張局勢加劇所帶來經濟挑戰，需提升政府財務效能，並在各領域節省國家預算，如減少舉辦儀式和研討會等活動。（編輯：陳承功）1140206

#普拉伯沃
#羅盤報
#印尼
#預算
#努山塔拉
#努山塔拉
#阿古斯
普拉伯沃
印尼成立國家級投資機構 營運方式似新加坡淡馬錫印尼計劃建4.3GW新核電廠 推動更潔淨能源發展
多迪
印尼總統普拉伯沃目標2028年遷至新首都辦公
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：