克宮：蒲亭與川普尚未討論可能會面事宜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）引述克里姆林宮發言人培斯科夫的說法報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統川普尚未討論可能的會面。

報導引述培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法，兩位領導人之間尚未初步接觸，討論是否需要這樣的會面，以及如果會面的話，將在哪裡及如何舉行。

俄羅斯新聞社（RIA）昨天引述俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）國際事務委員會主席斯魯茨基（Leonid Slutsky）的說法報導，蒲亭會晤川普的籌備工作「接近完成的階段」，兩人見面時間點可能在2月或3月。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

培斯科夫5日曾說正在加強與川普團隊在「個別部門」層級的接觸，但他拒絕提供更多細節。

川普和蒲亭都說他們渴望見面，如果真的舉行這樣的會面，預計議程重點將集中在川普迅速結束烏克蘭戰爭的既定目標。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140207