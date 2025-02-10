加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
哈瑪斯：以軍已撤出那札林走廊 加薩南北恢復通行
首頁 / 國際
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧
首頁 / 國際

巴黎AI峰會前 馬克宏：未來數年法將獲3.7兆元投資

2025/2/10 06:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）為期兩天的「人工智慧行動高峰會」明天將在巴黎揭幕。法國總統馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入1090億歐元（約新台幣3兆6984億元）資金。

法新社報導，「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）由馬克宏（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）聯合舉辦，已經提出的一系列目標包括「制定」全球人工智慧（AI）治理架構、推動基於更合乎道德、更容易取得、資源消耗更少的AI願景等。

路透社報導，馬克宏辦公室宣布，相關資金包括加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）將對法國的AI計畫投資200億歐元、阿拉伯聯合大公國未來數年可能提供500億歐元資金等計畫。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾里賽宮（Elysee Palace）指出，阿聯的投資將包括對一座負載100GW（Gigawatt，百萬瓩）資料中心提供資金。「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，布魯克菲爾德的大部分投資將用於一座資料中心。

美國總統川普上個月也曾宣布由日本電信巨擘軟銀公司（SoftBank）和ChatGPT開發商OpenAI主導的AI基礎建設重大投資計畫，表示軟銀、OpenAI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate「將至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。（譯者：何宏儒）1140210

#AI
#馬克宏
馬克宏
法國前總統沙柯吉戴上電子腳鐐 稱不再接受媒體訪問峰會前馬克宏籲制定規則：別讓AI淪蠻荒之地
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
19
更多編輯台推薦新聞：