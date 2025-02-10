巴黎AI峰會前 馬克宏：未來數年法將獲3.7兆元投資

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）為期兩天的「人工智慧行動高峰會」明天將在巴黎揭幕。法國總統馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入1090億歐元（約新台幣3兆6984億元）資金。

法新社報導，「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）由馬克宏（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）聯合舉辦，已經提出的一系列目標包括「制定」全球人工智慧（AI）治理架構、推動基於更合乎道德、更容易取得、資源消耗更少的AI願景等。

路透社報導，馬克宏辦公室宣布，相關資金包括加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）將對法國的AI計畫投資200億歐元、阿拉伯聯合大公國未來數年可能提供500億歐元資金等計畫。

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艾里賽宮（Elysee Palace）指出，阿聯的投資將包括對一座負載100GW（Gigawatt，百萬瓩）資料中心提供資金。「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，布魯克菲爾德的大部分投資將用於一座資料中心。

美國總統川普上個月也曾宣布由日本電信巨擘軟銀公司（SoftBank）和ChatGPT開發商OpenAI主導的AI基礎建設重大投資計畫，表示軟銀、OpenAI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate「將至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。（譯者：何宏儒）1140210