佳士得首場AI藝術拍賣會掀爭議 逾4千人連署籲取消

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（中央社紐約11日綜合外電報導）紐約藝術品拍賣行佳士得（Christie's）將從20日起舉辦首場針對人工智慧（AI）創作藝術品的拍賣會，消息一出，至今已有超過4000人連署公開信呼籲取消這場拍賣會。

信中指出，部分生成式數位藝術作品使用的AI模型，主要透過未經授權的版權作品進行訓練，涉嫌剝削人類藝術家。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佳士得9日宣布將舉辦「擴增智慧」（Augmented Intelligence）拍賣會，隔天這封網路連署信就開始流傳。

這場拍賣預計自本月20日開始至3月5日，據佳士得估計，這場拍賣會有望帶來超過60萬美元（約新台幣1950萬元）收益。

參與的藝術家包括土耳其裔美國藝術家安納杜（Refik Anadol）、英國藝術家柯恩（Harold Cohen）、德萊赫斯特（Mat Dryhurst）、美國音樂家赫恩敦（Holly Herndon）、藝術家雷本（Alexander Reben）和AI藝術家席佛（Claire Silver）。

截至發稿時，呼籲佳士得取消拍賣的公開信已獲4645人連署。

公開信中寫道：「這些模型及其所屬企業剝削人類藝術家，未經允許或支付報酬便用他們的作品來開發與其競爭的商業化AI產品，您（佳士得）支持這些模型及其使用者，實際上是在獎勵並進一步鼓勵AI企業大規模竊取人類藝術作品。」

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這封公開信的收信者是佳士得數位藝術專家佳爾斯（Nicole Sales Giles）以及統籌這場拍賣會的桑傑士（Sebastian Sanchez）。

佳士得發言人提供給「藝術新聞報」（The Art Newspaper）的聲明則指出：「本次拍賣會上的藝術家皆擁有深厚的跨領域藝術創作實踐，其中部分藝術家的作品已獲知名博物館收藏。本次拍賣中的作品皆以AI豐富其藝術創作。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1140212