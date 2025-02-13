加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》未來一週2波冷空氣先濕後乾 14日前全台有雨
首頁 / 國際

歐盟：持續挺世衛但無法填補美國退出缺口

2025/2/13 08:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）美國宣布退出世衛、巴黎氣候協定及暫停對外援助，負責相關領域政策的歐盟執委拉碧表示，歐盟將維持對這些多邊機制的承諾，並確保其他國家繼續投入，但歐盟無法補足美國退出帶來的資金缺口，須全球共同努力。

美國總統川普（Donald Trump）政府決定退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）和世界衛生組織（WHO）等一連串動作，對全球因應氣候變遷和防疫等公衛議題帶來衝擊，也令人擔心國際多邊合作前景。

歐洲議會（European Parliament）大會今天探討此事，並由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）執行委員拉碧（Hadja Lahbib）出席報告。比利時籍的拉碧負責歐盟危機處理、平民保護和人道援助政策。

她表示，國際政治和經濟的新現實考驗所有國家能力，更需要國際合作。巴黎協定是突破性的國際多邊成就，促成重要的全球氣候行動，過去歐盟與美國密切合作實踐巴黎協定，雖然對川普政府的退出感到遺憾，但歐盟仍將力求與美國公私部門持續合作投入氣候轉型。

世衛則是國際健康合作的重要平台，歐盟都將持續擁護一個堅強、韌性的世衛多邊體系。

對於美國暫停對外援助90天，以及可能解散人道援助機構美國國際開發總署（USAID），拉碧表示這將嚴重衝擊全球各地的援助計畫，惡化人道危機、提高不穩定性和負面風險，不符合美國的長期利益。

她還提醒，美國留下的空缺將為「非理念相近」國家打開空間，使其乘隙而入，透過援助來脅迫、強化「反西方」的敘事。

拉碧指出，歐盟與27個成員國合計，是世衛最大的資金提供者，歐盟也是全球人道救援的最大捐助者，但全球人道危機升溫，資金已顯不足，美國退出留下的缺口靠歐盟無法填補，必須國際社會的所有人共同投入。

歐洲議會議員們的回應各自反映黨派立場，有的呼籲盡力與美國對話，有的要求歐盟放棄氣候政策，也有議員主張歐盟更積極投入永續、為國際做出模範，大概只有「反中」傾向是跨黨派議員這場發言的最大公約數。

google news透過 Google News追蹤中央社

例如極右派黨團「歐洲主權國」（ESN）議員安德森（Christine Anderson）在德國隸屬「另類選擇黨」（AfD），她高聲指控「美國國際開發總署資助武漢實驗室製造病毒」，又說「世衛被中國收買」。

中間偏左的社會民主黨團（S&D）荷蘭籍議員查希姆（Mohammed Chahim）則表示，「當美國遲疑，中國就挺進」，批評川普退出巴黎協定是在幫忙中國提高影響力。相較安德森的極端，查希姆的說法得到其他議員發言呼應。（編輯：張芷瑄）1140213

川普
川普若對台晶片徵稅 專家：致美經濟孤立、有利中國美學者：美對中關稅應鎖定關鍵商品、攜盟友防規避
拉碧
吳志中出席比利時國王節酒會 盼雙邊關係穩健邁進
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：