歐盟：持續挺世衛但無法填補美國退出缺口

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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）美國宣布退出世衛、巴黎氣候協定及暫停對外援助，負責相關領域政策的歐盟執委拉碧表示，歐盟將維持對這些多邊機制的承諾，並確保其他國家繼續投入，但歐盟無法補足美國退出帶來的資金缺口，須全球共同努力。

美國總統川普（Donald Trump）政府決定退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）和世界衛生組織（WHO）等一連串動作，對全球因應氣候變遷和防疫等公衛議題帶來衝擊，也令人擔心國際多邊合作前景。

歐洲議會（European Parliament）大會今天探討此事，並由歐洲聯盟執行委員會（European Commission）執行委員拉碧（Hadja Lahbib）出席報告。比利時籍的拉碧負責歐盟危機處理、平民保護和人道援助政策。

她表示，國際政治和經濟的新現實考驗所有國家能力，更需要國際合作。巴黎協定是突破性的國際多邊成就，促成重要的全球氣候行動，過去歐盟與美國密切合作實踐巴黎協定，雖然對川普政府的退出感到遺憾，但歐盟仍將力求與美國公私部門持續合作投入氣候轉型。

世衛則是國際健康合作的重要平台，歐盟都將持續擁護一個堅強、韌性的世衛多邊體系。

對於美國暫停對外援助90天，以及可能解散人道援助機構美國國際開發總署（USAID），拉碧表示這將嚴重衝擊全球各地的援助計畫，惡化人道危機、提高不穩定性和負面風險，不符合美國的長期利益。

她還提醒，美國留下的空缺將為「非理念相近」國家打開空間，使其乘隙而入，透過援助來脅迫、強化「反西方」的敘事。

拉碧指出，歐盟與27個成員國合計，是世衛最大的資金提供者，歐盟也是全球人道救援的最大捐助者，但全球人道危機升溫，資金已顯不足，美國退出留下的缺口靠歐盟無法填補，必須國際社會的所有人共同投入。

歐洲議會議員們的回應各自反映黨派立場，有的呼籲盡力與美國對話，有的要求歐盟放棄氣候政策，也有議員主張歐盟更積極投入永續、為國際做出模範，大概只有「反中」傾向是跨黨派議員這場發言的最大公約數。

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例如極右派黨團「歐洲主權國」（ESN）議員安德森（Christine Anderson）在德國隸屬「另類選擇黨」（AfD），她高聲指控「美國國際開發總署資助武漢實驗室製造病毒」，又說「世衛被中國收買」。

中間偏左的社會民主黨團（S&D）荷蘭籍議員查希姆（Mohammed Chahim）則表示，「當美國遲疑，中國就挺進」，批評川普退出巴黎協定是在幫忙中國提高影響力。相較安德森的極端，查希姆的說法得到其他議員發言呼應。（編輯：張芷瑄）1140213