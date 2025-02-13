德國F1賽車手舒馬赫黑函案 主嫌被判入獄3年

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（中央社記者顏若瑾柏林12日專電）德國F1賽車手舒馬赫家族遭黑函勒索案，德國烏帕塔地方法院12日宣判，主嫌被判處3年有期徒刑，主嫌兒子被判處6個月緩刑，第3名被告判處2年緩刑。

自2013年遭遇嚴重滑雪事故後，一級方程式（F1）賽車手舒馬赫（Schumacher）引退接受護理治療，至今遠離公眾視線，去年底傳出遭黑函勒索威脅。

烏帕塔（Wuppertal）地方法院檢察官辦公室指出，被告試圖利用敏感照片和影片向舒馬克家族勒索1500萬歐元，並威脅將資料發佈到暗網。舒馬赫家族沒有回應勒索要求，並通知警方。

據檢方指出，共計查獲舒馬赫900張圖片和約600個影片，以及部分數位醫療記錄檔案。來自烏帕塔的主嫌與其子承認指控，第3名被告曾任舒馬赫夫婦保全否認參與任何犯罪行為。

烏帕塔地方法院表示，這3名男子被控勒索、協助與教唆。主嫌為實際敲詐者，應該負主要責任被判刑3年，主嫌的兒子被判處6個月緩刑。第3名被告被判緩刑2年。

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舒馬赫家族的律師施尼策（Sven Schnitzer）在德國公共廣播聯盟（ARD）中表示，存有重要圖像與文件的硬碟至今仍遺失，「威脅性仍可能透過後門成真」。

主嫌的辯護律師多爾夫斯（Oliver Doelfs）表示，他沒有關於硬碟下落的資訊，「我沒有水晶球，並無法說硬碟是否到底仍存在」，在他的當事人被捕後，硬碟很可能已經被處理掉了。（編輯：韋樞）1140213