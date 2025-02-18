玻利維亞巴士疑超速失控 墜800公尺深谷至少30死

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（中央社拉巴斯17日綜合外電報導）玻利維亞警方和媒體表示，一輛巴士今天在玻國南部地區墜入800公尺深谷，至少30人死亡、15人受傷。

玻國警官貝納威德斯（Victor Benavides）告訴法新社，這起事故發生在約卡拉鎮（Yocalla）附近，目前已尋回「至少30具」遺體並運往太平間。

路透社則說，至少有31人喪命。

這輛巴士當時行駛在波托西市（Potosi）和奧魯洛市（Oruro）之間一條狹窄的雙向道路上，一側是近800公尺深的峽谷。

玻利維亞電視台Unitel報導，至少有15人在這起事故中受傷，其中包括3名兒童；傷者已送醫治療，有些人傷勢嚴重。

目前還不清楚車上當時有多少人。

貝納威德斯說，當局初步認為，車輛可能因超速失控，因而墜入近800公尺深谷。

玻利維亞蜿蜒的山路是出了名的致命。警方說，山路曲折加上巴士行駛速度快，恐是肇事原因。

這是這個南美國家今年來通報發生的最嚴重一起交通事故。

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上個月，波托西市附近也發生一輛巴士衝出馬路，造成19人喪命。

根據官方統計，在這個人口約1200萬的國家，每年平均有1400人死於道路事故。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140218