瓜地馬拉巴士墜谷釀54死 總統阿雷巴洛宣布全國哀悼

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市10日專電）瓜地馬拉首都瓜地馬拉市（Guatemala City）當地時間10日發生巴士墜谷意外，至少造成54名乘客不幸喪生。瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）宣布全國進行哀悼，台灣駐瓜地馬拉大使館也向罹難者家屬表達慰問。

駐瓜地馬拉大使館在臉書專頁PO文，對罹難者家屬致上最深切的慰問，也對無法彌補的損失深表痛惜。在這哀痛時刻，台灣人民和瓜地馬拉人民同在，同時也向傷者送上最誠摯的祝福，期盼他們早日康復。駐瓜地馬拉大使館強調在這艱難時刻，台灣將與瓜地馬拉攜手同行，共度難關。

根據初步調查，該巴士雖然有合法的行車執照，但是駕駛並沒有合格的大客車駕照。而且現場監視畫面顯示，該巴士在凌晨4時行經山谷上方的貝里斯大橋（Puente Belice）時，時速超過60公里，可能因為速度過快，再加上煞車系統故障無法減速，導致巴士直接衝出護欄墜入山谷中。

許多乘客被夾在變形的車體殘骸內，另因車體有一半沉入山谷底部的河流中，部分罹難者遺體被河水沖到下游，增加搶救和搜尋遺體工作的困難，警消和紅十字會等有關單位仍在清理現場，調查事故詳細原因。

車體有一半沉入山谷底部的河流中。（路透社）

巴士墜谷事件凸顯瓜地馬拉大眾交通運輸長期缺乏管理，嚴重威脅公共安全的問題。瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）批評，瓜地馬拉全國有4萬3000輛載客巴士，但全瓜國交通部門只有9個人，負責監管其中2萬3000輛有營運許可的巴士，其餘2萬輛都是沒有執照無人管理的「野雞車」，但是一樣上路載客。

這些巴士大多老舊，平均車齡超過20年以上，例如此次墜谷的巴士1995年出廠，到現在車齡已經近30年。不僅平日缺乏保養、故障率高，也排放嚴重廢氣汙染；駕駛更不遵守交通規則，在路上超速行駛橫衝直撞，頻頻造成事故和人命死傷，但卻不見交通部門執法管理。

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「自由新聞報」調查發現，瓜國交通法令漏洞百出，例如監理單位在載客巴士上路營運前只須做一次車輛檢驗，一直到該巴士轉讓或重新登記，才需要再次檢驗，因次往往拖上2、30年的時間。此外，政府也缺乏車輛汰舊換新以及強制登記檢驗等法規，才導致交通亂象不斷發生。

近年來，瓜地馬拉載客巴士發生多起重大車禍，2019年12月一輛巴士轉彎失控撞上拖車，造成22人死亡。2013年9月一輛嚴重超載的巴士，因為速度過快煞車失靈，衝出路面墜入200公尺深的山谷，造成50人死亡。2008年2月同樣因為巴士駕駛超速導致失控翻覆，造成48人死亡，27人重傷。（編輯：陳慧萍）1140211