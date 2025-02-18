涉貪紐約市長靠攏川普 4副市長集體請辭

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（中央社記者廖漢原紐約17日專電）美國紐約市4位副市長因不滿市長亞當斯配合美國總統川普執行遣返非法移民政策，認為必須信守工作宣誓，在今天集體請辭。被起訴的亞當斯靠向川普換取撤案，已引發司法檢調機構與市府資深人員的集體辭職潮。

紐約時報（New York Times）報導，4位紐約市副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、約希（Meera Joshi）、威廉斯-伊索姆（Anne Williams-Isom）與派克（Chauncey Parker），在司法部決定撤銷亞當斯（Eric Adams）涉及貪腐案調查之際，於今天集體請辭。

報導指出，4位副市長負責包括營運、醫療與公共安全等整體市政工作，因不滿亞當斯協助川普（Donald Trump）執行遣返非法移民任務，以換取撤銷貪腐案調查。當中3位副市長在17日向幕僚發出決定辭職的電郵。

一名接受集體辭職案簡報人士指出，4位副市長認為，如今不僅在被起訴的市長手下工作，亞當斯還為了個人利益，危及紐約市民的公眾利益。

民主黨籍的亞當斯因詐欺和收賄等5項罪名於去年9月被起訴，是美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。

負責調查案件的曼哈頓代理檢察官沙松（Danielle Sassoon），13日因司法部決定撤案已向部長邦迪（Pam Bondi）請辭。5名在華府處理貪腐案件的司法部人員也因拒絕簽署法庭文件提出辭呈。

美國媒體陸續報導，托瑞斯-斯普林格等人14日與亞當斯會晤，當面表達對亞當斯面臨執政困境的嚴重關切並打算辭職。5人16日舉行視訊會議，亞當斯要求4人暫緩對外宣布辭職消息。

亞當斯對4人請辭指出，對此感到失望，但在眼前挑戰下，可理解他們的決定。但紐約市政將持續推進，所有副市長都會續留原職到工作無縫接軌。

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4人集體辭職聲明指出，由於上週發生異常事件，為了信守對紐約市民與家人的誓言，必須做出離職的困難決定。

4位紐約高階官員同時請辭代表過半副市長職務將出現空缺，亞當斯尚未決定接任者。（編輯：田瑞華）1140218