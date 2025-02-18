加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日媒：台男涉走私22公斤古柯鹼 遭東京海關舉發

2025/2/18 13:31（2/18 13:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京18日綜合外電報導）日媒報導，一名定居台灣的28歲男性會計師上月意圖走私約22公斤、市價相當於5億5000萬日圓（約新台幣1億1346萬元）的古柯鹼進入日本，遭東京海關查獲並向檢方舉發。

日本放送協會（NHK）今天報導，涉違日本關稅法的是定居台灣的28歲夏姓犯嫌，但犯嫌面對調查時否認犯行。據指出，以單一旅客利用民航機走私來說，這次查獲的古柯鹼數量創統計史新高。

東京海關表示，犯嫌涉利用上個月一架從加拿大飛抵東京羽田機場的航機，意圖走私約22公斤古柯鹼闖關，市價相當於5億5000萬日圓。

海關職員在檢查犯嫌行李箱時發現內部有22個點心盒，每個各藏約1公斤古柯鹼；犯嫌面對調查時說「這是在旅遊地加拿大買的點心，受託要交給日本的朋友」。

羽田機場今年已查獲9起古柯鹼走私案，東京海關研判可能跟國際走私集團有關，未來將進行嚴格檢查。

google news透過 Google News追蹤中央社

TBS電視台報導，夏姓犯嫌否認犯行表示，「我只是受託幫人買點心而已」。犯嫌今年1月29日涉嫌從加拿大走私約22公斤古柯鹼進入羽田機場時，遭東京海關人員查獲。

羽田機場今年至今近2個月時間內，查獲的古柯鹼走私數量已超過去年一整年，東京海關研判「日本已成為走私集團目標，我們必須在海關嚴加攔查走私」。（譯者：黃名璽）1140218

#日本放送協會
#加拿大
#羽田機場
延伸閱讀
走私毒品到日本敗壞台灣形象 台中地院判主嫌無期台嫌涉逾200億日圓毒品案 日本法院判10年台灣毒品走私日本 NHK赴台探究原因3台灣人在京都涉冒充警察騙老翁2600萬元黃金 遭日警逮捕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：