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中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊

2025/2/22 09:52
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（中央社雪梨22日綜合外電報導）中國海軍船艦先前警告要在澳洲附近執行實彈演習，迫使商務航班改道，但澳洲昨晚表示，未發現中國海軍船艦在澳洲東岸外海實彈射擊。

法新社報導，自上週注意到3艘中國海軍船艦出現在國際水域後，澳洲與親密盟國紐西蘭就一直在監控這些船艦動向，包括一艘驅逐艦、一艘巡洋艦和一艘補給艦。

澳洲表示，中方船艦昨天口頭警告會有實彈演習，在澳紐之間的塔斯曼海（Tasman Sea）上空飛行的商務飛機收到了通知。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）數小時後說，「這讓飛機非常不安」，機師必須改變航線。

馬勒斯說，中國遵守國際法，但未依循最佳做法，提早12小時到24小時通知，澳洲政府已向北京當局提出未提早通知的問題。

澳洲國防部昨晚發布聲明表示，中國人民解放軍海軍的任何實彈射擊「很可能已停止」。

「沒有聽到或看到武器射擊，然而中國人民解放軍海軍放置了一個浮動的水面射擊目標，後來回收。」

澳洲國防部表示，軍方將在中國船艦於澳洲「海上通道」附近停留時加以監控。

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紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）說，正與澳洲合作監控這支特遣部隊，且同樣未確認確實發生實彈射擊。

北京當局形容這次演練「安全、標準且專業」，符合國際法，但沒有說明是否使用實彈。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140222

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澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約澳洲關注外海中國軍艦異常動向 強調未構成威脅
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