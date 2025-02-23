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教宗方濟各傳病情危急後 教廷：住院度過平靜一夜

2025/2/23 17:44
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（中央社梵蒂岡23日綜合外電報導）梵蒂岡昨天表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）健康惡化病情「危急」，但教廷今天上午再指出，教宗已在醫院度過平靜的一夜。

法新社報導，教廷透過簡短的更新訊息宣布，「度過平靜的一夜，教宗已經休息」。

梵蒂岡昨天表示，由於教宗呼吸困難，醫師必須對他實施「高流量」氧氣治療；輸血則是因為檢查結果顯示，教宗因貧血而血小板數值低下。

高齡88歲的教宗方濟各因罹患支氣管炎而於本月14日入住羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital），不過之後病況加劇轉為雙側肺炎，引發廣泛關切。

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義大利晚郵報（Corriere della Sera）今晨以「教宗病況惡化」作為頭條，共和報（La Repubblica）則形容這是梵蒂岡「最黑暗的一天」。

義大利知名病毒學家佩格里斯可（Fabrizio Pregliasco）告訴新聞報（La Stampa），「情況愈來愈令人擔憂」，他還說「接下來的數小時和未來幾天將是關鍵」。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140223

方濟各
教宗方濟各病情危急 拉丁美洲民眾為他祈禱梵蒂岡：教宗健康惡化病情危急 需輸氧氣血液
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